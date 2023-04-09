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الأحد، 09-04-2023 08:54 ص

روسيا تختبر سفينة أبحاث بحرية طورتها لجيشها

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الوكيل الإخباري- أعلنت وسائل إعلام روسية أن الاستعدادات جارية للبدء بمرحلة أخرى من الاختبارات على سفينة أبحاث جديدة طورت لصالح الجيش الروسي.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحافية لمصنع "ريبينسك" الروسي لبناء السفن: "تجري الاستعدادات حاليا لإجراء مرحلة جديدة من الاختبارات البحرية على سفينة ياكوف لابوشكين التي طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي 19910".

وأضاف البيان: "بدأ العمل على تطوير هذه السفينة عام 2019، وأنزلت إلى المياه أول مرة في مايو 2022، وسميت على اسم الادميرال، ياكوف لابوشكين الذي كان أحد أبرز القادة في سلاح البحرية السوفيتي، والذي ساهم بشكل فعال في تطوير وتحسين أساليب الملاحة في الأسطول السوفيتي، وبعد الانتهاء من الاختبارات المطلوبة من المفترض أن تسلم السفينة لأسطول بحر البلطيق في الجيش الروسي".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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