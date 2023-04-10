كوريا الجنوبية تطلق فرقاطة جديدة بقدرات محسنة ضد الغواصات

الوكيل الإخباري- قالت القوات البحرية ووكالة شراء الأسلحة الحكومية إنه من المقرر أن تقيم كوريا الجنوبية اليوم الاثنين مراسم إطلاق فرقاطة جديدة مزودة بقدرات معززة مضادة للغواصات والطائرات.



ووفقا للخدمة المسلحة وإدارة برنامج اقتناء الدفاع (DAPA)، من المقرر إقامة مراسم إطلاق فرقاطة "تشونغنام" التي سميت على الإقليم الأوسط، في حوض بناء السفن التابع لشركة "اتش دي هيونداي" للصناعات الثقيلة في أولسان، على بعد 410 كيلومترات جنوب شرق سيئول.



ويخطط حوالي 150 شخصا لحضور الحدث، بما في ذلك وزير الدفاع لي جونغ-سوب، ورئيس العمليات البحرية الأدميرال لي جونغ-هو، ورئيس إدارة برنامج اقتناء الدفاع إيوم دونغ-هوان.



السفينة التي يبلغ طولها 129 مترا هي أول سفينة يتم بناؤها كجزء من برنامج اقتناء الفرقاطة لكوريا الجنوبية والذي يحمل الاسم الرمزي "FFX Batch-III"، وتخطط كوريا الجنوبية بموجبه لبناء ما مجموعه 6 فرقاطات يبلغ وزنها 3,600 طن لتحل محل الفرقاطات والطرادات القديمة.



وهي مجهزة بمدفع 5 بوصات وصواريخ موجهة مضادة للسفن، وقذائف تكتيكية موجهة من سفينة إلى أرض، وطوربيدات بعيدة المدى مضادة للغواصات، بالإضافة إلى نظام رادار متعدد الوظائف محلي قادر على كشف وتتبع أهداف متعددة من جميع الاتجاهات.



وبعد إجراءات الاختبار، سيتم تسليم الفرقاطة إلى البحرية في ديسمبر من العام المقبل. ومن المتوقع أن تدخل الخدمة في أواخر عام 2025.

اضافة اعلان

روسيا اليوم