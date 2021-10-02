سلطنة عُمان : إعلان حالة الطوارئ وتعطيل الدوائر الحكومية يومين

الوكيل الاخباري - قررت السلطات العُمانية، اليوم السبت، منح إجازة رسمية ليومين للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتباريين والعاملين في منشآت القطاع الخاص، بسبب الاجواء المناخية الاستثنائية التي تشهدها السلطنة، بدءاً من يوم الاحد .



وبحسب وكالة الانباء العُمانية، فعلت وزارة الصحة اليوم خطة الطوارئ الوطنية الصحية وقطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة على المستوى المركزي وفي المحافظات المُحتمل تأثرها بالحالة المدارية.

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