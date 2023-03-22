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الأربعاء، 22-03-2023 02:23 م

سوريا تؤكد دعمها لسيادة الأردن ووحدة وسلامة أراضيه

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الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية السورية، الأربعاء، أن دمشق تدعم سيادة الأردن ووحدة وسلامة أراضيه، مشيرة إلى وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل كل حقوقه.اضافة اعلان


وقالت الوزارة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن سوريا "تؤكد من جديد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل كل حقوقه، بما في ذلك استقلاله وإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، كما تؤكد دعمها لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها".

ويأتي ذلك، بعد أن تحدث وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من فوق منصة في باريس تحمل خريطة لإسرائيل تضم حدود الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال: "لا يوجد تاريخ أو ثقافة فلسطينية، ولا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني".

وقالت وزارة الخارجية السورية، إن سوريا "لا تستغرب التصريحات العنصرية المتكررة لمسؤولي الكيان الإسرائيلي؛ فهي تعبير واضح عن حقيقة هذا الكيان، ومدى عدوانيته وأطماعه التوسعية في دول المنطقة، وحجم استهتاره بأبسط قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

 




 

 


 

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