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الثلاثاء، 14-03-2023 04:52 م

ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار فريدي في مالاوي وموزمبيق

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الوكيل الإخباري - راح ضحية الإعصار فريدي، الذي يضرب جنوب إفريقيا حاليا، 56 شخصا على الأقل في مالاوي وموزمبيق منذ ضرب القارة للمرة الثانية مساء السبت الماضي، وفق ما أكده مسؤولون.

وقالت الشرطة في مالاوي، في بيان اليوم الثلاثاء، إن 51 شخصا في مالاوي، منهم 36 في شيلوبوي بالمركز المالي بلانتير بوسط البلاد، لقوا مصرعهم، كما أن هناك آخرين بين مفقود ومصاب.

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كما وسجلت السلطات في موزمبيق مقتل 5 أشخاص منذ السبت الماضي.


من بين الضحايا في مالاوي خمسة قتلى من نفس الأسرة ببلدة نديراندي لقوا حتفهم بعد رياح مدمرة وأمطار غزيرة أطاحت بمنزلهم إثر الإعصار.


ومن بين الضحايا أيضا - وفق تقرير الشرطة - طفلة عمرها ثلاث سنوات ”علقت بين الأنقاض” بينما لا يزال والداها مفقودين.


وذكر بيتر كالايا، المتحدث باسم شرطة مالاوي، لأسوشيتدبرس ”نشتبه بأن هذا العدد سيرتفع فيما نحاول وضع تقرير وطني واحد من مكاتب الشرطة لدينا جنوب غرب وجنوب شرق وشرق البلاد، وهي المناطق المتضررة.”


وتطور فريدي في البداية قرب أستراليا في بداية فبراير وتحرك عبر جنوب المحيط الهندي بأكمله. وينتظر أن يسجل كأطول إعصار استوائي على الإطلاق.


كانت هيئة الأرصاد في الأمم المتحدة قد شكلت لجنة خبراء لتحديد ما إذا كان فريدي قد حطم الرقم القياسي الذي سجله الإعصار جون عام 1994 والذي طال 31 يوما.

 

البيان


 




 

 


 

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