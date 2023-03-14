الثلاثاء 14-03-2023
الوكيل الاخباري

تدهور شاحنة على طريق اربد الأغوار الشمالية

رئيس الجامعة الهاشمية يؤكد أهمية طرح مساق السلامة المرورية

وزير الصناعة يفتتح معرض الغذاء الأردني

انطلاق مؤتمر في جرش حول الثقافة وتعزيز التماسك المجتمعي

توضيح حول دوام المدارس الخاصة في رمضان

مشاركة أردنية بحفل جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار

وفاة راعي أغنام اثر تماس كهربائي في الشارع العام

الارصاد : مرتفع جوي يؤثر على المملكة بهذا الموعد

تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم الاربعاء - تحذيرات

استحداث مشاغل للتدريب المهني في بلدية صبحا والدفيانة

الثلاثاء، 14-03-2023 03:05 م

السعودية تفكر بتمديد عطلة نهاية الأسبوع

63b475884236041acd0436d8


الوكيل الإخباري- قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، إن المملكة تدرس إمكانية تمديد عطلة نهاية الأسبوع لتصبح ثلاثة أيام وبالتالي تقصير أسبوع العمل.

اضافة اعلان

 

وقالت الوزارة إنها تدرس حاليا نظام العمل وتراجع إمكانية تمديد عطلة نهاية الأسبوع من يومين إلى ثلاثة أيام.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن مراجعة التغيير المحتمل تحصل كجزء من التقييم الدوري للوزارة حيث يقوم الخبراء بتحليل طرق زيادة خلق فرص العمل وتحسين جاذبية سوق العمل للاستثمارات الدولية.

وأضافت الوزارة أنه تم إرسال مسودة أسبوع عمل أقصر من خلال منصة المسح في البلاد للتشاور العام.

في حالة التنفيذ، ستكون المملكة العربية السعودية ثاني دولة عربية تنفذ أسابيع عمل أقصر بعد الإمارات العربية المتحدة.

وتشير الدراسة إلى زيادة بنسبة 90% في الإنتاجية والسعادة بعد أسبوع العمل الذي يستمر أربعة أيام في الشارقة.


وفي 1 يناير 2022، أدخلت الإمارات أسبوعا أقصر وانتقلت عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة إلى السبت إلى السبت والأحد. وبموجب الإصلاحات الجديدة، فإن ساعات العمل لموظفي القطاع العام والمدارس هي فقط حتى ظهر يوم الجمعة.

ويحصل الموظفون في الشارقة بدولة الإمارات، على عطلة نهاية أسبوع لمدة ثلاثة أيام تشمل الجمعة والسبت والأحد.

بعد مرور أكثر من عام بقليل على تنفيذ أسبوع العمل لمدة أربعة أيام في الشارقة، وجدت دراسة حكومية أن هناك زيادة بنسبة 90% في الأداء الوظيفي، والسعادة، والصحة العقلية للموظفين.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
641046214c59b710847dd33c

بيسكوف: روسيا لا تعترف بمحكمة الجنايات الدولية واختصاصها

image (89)

ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار فريدي في مالاوي وموزمبيق

image (59)

روسيا: أهدافنا في أوكرانيا لن تتحقق إلا بالقوة العسكرية

19_2022-638068301300062927-6

بيلوسي: جو بايدن أصغر مني ويمكنه الترشح لرئاسة أمريكا

6410621d423604184d0fd716

أردوغان يوجه رسالة إلى رجال الأعمال الأتراك

image (88)

روسيا: اتفاق الغواصات سيؤدي إلى مواجهة تستمر سنوات

أخبار متعلقة
63f11d5f4c59b717b55e6d0f

وزير الخارجية السعودي: اتفاقنا وإيران لا يعني حل كل الخلافات

640b2ad64236047b1438409f

بمبادرة صينية.. استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية

234716

السعودية تسمح للمقيمين بالخليج بالحصول على تأشيرة سياحية

6405c5de4c59b7796260d8f7

مصر ترد على أنباء منع فئة من مواطنيها من السفر لأداء فريضة الحج في السعودية

63fca59c423604672b26cd33

السعودية تسجل أعلى معدل لاستقبال الزوار الدوليين في تاريخها

204355

السعودية.. قرار حول السجائر الإلكترونية المسموح بدخولها مع المسافرين