سوريا تعلن عن تصدي دفاعاتها الجوية لهجوم مصدره الاحتلال الإسرائيلي

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة السورية أن دفاعاتها الجوية تصدت اليوم السبت لهجوم جديد على مواقع في ريف دمشق من اتجاه الجولان المحتل.

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وأكدت الخارجية السورية في بيان نشرتها على قناتها في تطبيق "تيليغرام" سماع دوي انفجارات في محيط دمشق، مضيفة: "دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ معادية من اتجاه الأراضي المحتلة على ريف دمشق".



ووفقا لبعض التقارير الإعلامية، وقعت هذه الانفجارات في اللواء 94 بمنطقة الديماس، بالتزامن مع تصاعد أعمدة الدخان من ضاحية قدسيا.



المصدر: RT