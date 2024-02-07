سوريا.. كشف الحصيلة النهائية للعدوان الإسرائيلي على حمص

الوكيل الإخباري- أكدت صحيفة "الوطن" السورية أن الحصيلة النهائية للعدوان الإسرائيلي على مدينة حمص بلغت 9 شهداء و13 جريحا، فيما تستمر أعمال البحث وإزالة الركام والأنقاض.

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وبين مدير الخدمات الفنية في المحافظة أحمد حبيب أن "مرآب المديرية دُمر بالكامل وخرج من الخدمة جراء العدوان، لافتا إلى أن اللجان المختصة تقوم حاليا بتقدير القيمة الإجمالية للأضرار"، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن".



وأوضح حبيب أن "العدوان دمر أيضا كازية المرآب ومستودع الزيوت بالكامل وألحق ضرر كبير بآليات المديرية حيث دمرت 12 معدة هندسية (مدحلة عدد 3 وتركس عدد 3 وكريدر عدد 2 وقشاطة زفت وبوك وصهريج وقلاب مزود بملاحة لفك الثلج بشكل كامل إضافة إلى تضرر 48 آلية متنوعة بشكل جزئي كما تعرضت المبنى الإداري والورشات الفنية لأضرار جسيمة".



وصرح مصدر عسكري سوري في وقت سابق بأن "العدو الإسرائيلي شن فجر اليوم عدوانا جويا من اتجاه شمال طرابلس مستهدفا عددا من النقاط في مدينة حمص وريفها، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".



وأكد المصدر أن "العدوان أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين، ووقوع بعض الخسائر المادية في الممتلكات العامة والخاصة".



روسيا اليوم