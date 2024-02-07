الأربعاء 07-02-2024
الوكيل الاخباري
 

ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة الى 27708 شهيداً

الرئيس الإيراني: يجب السماح للفلسطينيين بتقرير مصيرهم

سوريا.. كشف الحصيلة النهائية للعدوان الإسرائيلي على حمص

مدير الأمن العام يكتب: عهد العطاء

القوات المسلحة: مقتل 3 مهربين على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف حرب الابادة الجماعية في غزة

أوتشا: إسرائيل رفضت 22 طلبا الشهر الماضي لتوصيل المساعدات لشمال قطاع غزة

حماس: مزاعم الاحتلال بتلقي أموال من الخارج مثير للسخرية

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية للبكالوريوس في الخارج - تفاصيل

مجلس النواب يعدل فقرة بالمادة 41 في معدل قانون الانتخاب

عاجل

القوات المسلحة: مقتل 3 مهربين على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية

الأربعاء، 07-02-2024 02:42 م

سوريا.. كشف الحصيلة النهائية للعدوان الإسرائيلي على حمص

65c363044236042e20724b32


الوكيل الإخباري- أكدت صحيفة "الوطن" السورية أن الحصيلة النهائية للعدوان الإسرائيلي على مدينة حمص بلغت 9 شهداء و13 جريحا، فيما تستمر أعمال البحث وإزالة الركام والأنقاض.

اضافة اعلان


وبين مدير الخدمات الفنية في المحافظة أحمد حبيب أن "مرآب المديرية دُمر بالكامل وخرج من الخدمة جراء العدوان، لافتا إلى أن اللجان المختصة تقوم حاليا بتقدير القيمة الإجمالية للأضرار"، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن".


وأوضح حبيب أن "العدوان دمر أيضا كازية المرآب ومستودع الزيوت بالكامل وألحق ضرر كبير بآليات المديرية حيث دمرت 12 معدة هندسية (مدحلة عدد 3 وتركس عدد 3 وكريدر عدد 2 وقشاطة زفت وبوك وصهريج وقلاب مزود بملاحة لفك الثلج بشكل كامل إضافة إلى تضرر 48 آلية متنوعة بشكل جزئي كما تعرضت المبنى الإداري والورشات الفنية لأضرار جسيمة".


وصرح مصدر عسكري سوري في وقت سابق بأن "العدو الإسرائيلي شن فجر اليوم عدوانا جويا من اتجاه شمال طرابلس مستهدفا عددا من النقاط في مدينة حمص وريفها، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".


وأكد المصدر أن "العدوان أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين، ووقوع بعض الخسائر المادية في الممتلكات العامة والخاصة".

 

روسيا اليوم 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65c359584c59b73829232434

بيسكوف: أهداف العملية الروسية في أوكرانيا لم تتغير

65c357be4c59b732a706265b

مزارعو إيطاليا يغزون شوارع العاصمة بجرّاراتهم

65c363074c59b73b843f4e20

مدفيديف يحذر "الناتو" من الحرب مع روسيا

65c365db4236042d0b25e5f4

تسجيل تسرب للمياه المشعة في محطة "فوكوشيما-1" باليابان

65c33c684c59b71f466eede4

مبعوثة الأمم المتحدة للعراق: الهجمات المستمرة على العراق تهدد استقراره

65c3413e4c59b73b843f4de0

مقتل 8 أشخاص بانفجار جنوب غرب باكستان

أخبار متعلقة
0

مقتل وإصابة عدد من المدنيين جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة حمص