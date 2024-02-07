مقتل وإصابة عدد من المدنيين جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة حمص

الوكيل الاخباري - صرح مصدر عسكري سوري فجر اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي شن هجمات جوية من اتجاه شمال طرابلس، مستهدفا عددا من النقاط في مدينة حمص وريفها، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

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وقال المصدر: "حوالي الساعة 00:30 من فجر اليوم، شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال طرابلس مستهدفا عددا من النقاط في مدينة حمص وريفها، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".



وأضاف: أسفر العدوان الإسرائيلي عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين ووقوع بعض الخسائر المادية في الممتلكات العامة والخاصة.



وبحسب وسائل إعلام، تسبب القصف الإسرائيلي بمقتل 5 أشخاص وإصابة 7 أشخاص آخرين كحصيلة أولية إثر الاستهدافات في مدينة حمص.

