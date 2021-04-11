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الأحد، 11-04-2021 08:20 م

بسبب جائحة كورونا

سوريا .. مرسوم إعفاء من غرامات الأحوال المدنية

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الرئيس السوري بشار الأسد


الوكيل الإخباري - أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بإعفاء السوريين داخل البلاد وخارجها ومن في حكمهم من جميع الغرامات المترتبة عليهم بموجب الأحوال المدنية.  

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ويعفي المرسوم رقم 7 لعام 2021 السوريين من الغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن المدة المحددة قانونيا في تسجيل واقعات أحوالهم المدنية، أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية.

 

وذكرت حسابات رئاسة الجمهورية السورية أن المرسوم يأتي "بهدف التخفيف من الأعباء المادية عن المواطنين السوريين الذين لم يتمكنوا من تسجيل واقعات الأحوال المدنية، أو اصدار بطاقة شخصية، أو أسرية نتيجة للأحداث التي مرت بها سوريا، وخروج العديد من أمانات السجل المدني عن الخدمة، كما يهدف المرسوم إلى تيسير أمور ومعاملات السوريين في الخارج، وتسهيل عودتهم إلى سوريا".

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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