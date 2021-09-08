سوريا.. مقتل مدنيين بأول قصف على إدلب منذ 10 أشهر

الوكيل الإخباري - قتل أربعة مدنيين، بينهم طفل وشابة، الثلاثاء، في قصف مدفعي شنّته قوات النظام السوري على مدينة إدلب، آخر معقل رئيسي للمعارضة في البلاد، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

اضافة اعلان

وقال المرصد إنّ هذا أول قصف من نوعه منذ حوالي 10 أشهر يخلّف قتلى في المدينة الواقعة في شمال غربي البلاد.



وأوضح المرصد أنّ القتلى هم "امرأة ورجل يشغل منصب نائب رئيس جامعة إدلب للشؤون الإدارية وطفله ورجل آخر" وقد سقطوا "جرّاء قصف مدفعي نفّذته قوات النظام على حي الضبيط في مدينة إدلب، ومنتزه عائلي على أطراف المدينة".



وأوضح أنّ المرأة قضت في القصف على حيّ الضبيط، في حين سقط القتلى الثلاثة الآخرون في القصف على المنتزه.



من جانبه، أفاد مراسل لوكالة فرانس برس أنّه شاهد في حيّ الضبيط "مدنيّين ومسعفين وهم ينقلون جثة شابة على نقّالة من بيتها ويضعونها داخل سيارة إسعاف"، فيما سارع أشخاص تجمهروا في المكان إلى الفرار خوفاً من تجدّد القصف.

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة