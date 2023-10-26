سوريا.. وفاة 3 مدنيين في استهداف طائرة مسيّرة بلدة بريف حماة

الوكيل الاخباري- أعلن مصدر في قيادة شرطة مدينة حماة في سوريا وفاة 3 مواطنين سوريين وجرح 2 آخرين في بلدة الربيعة بريف المدينة وذلك في اعتداء إرهابي تم تنفيذه بواسطة طائرة مسيّرة.



وقال المصدر في قيادة الشرطة لوكالة الأنباء الرسمية "سانا": "وفاة 3 مواطنين سوريين وجرح اثنين في بلدة الربيعة بريف حماة في اعتداء إرهابي بطائرة مسيّرة".

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وذكر المصدر أن طائرة مسيّرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب اعتدت بعدة قذائف على الأحياء السكنية في بلدة الربيعة بريف حماة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مواطنين سوريين وإصابة اثنين آخرين ووقوع أضرار مادية.