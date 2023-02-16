الخميس 16-02-2023
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الخميس، 16-02-2023 09:42 ص

سيئول تعيد توصيف نظام كوريا الشمالية بالعدو

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الوكيل الاخباري- وصفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في تقرير دفاعي جديد لها، اليوم الخميس، النظام الكوري الشمالي والجيش الكوري الشمالي بـ "العدو"، وذلك لأول مرة منذ 6 سنوات.

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ووصفت الوزارة في تقريرها الدوري "الكتاب الأبيض" اليابان بأنها جارة قريبة تماشيا مع تحرك سيئول لتحسين العلاقات الأمنية الثنائية. كما قدمت تقييما جديدا لمخزون بيونغ يانغ المتزايد من البلوتونيوم وهي مادة انشطارية تستخدم في صنع قنابل نووية.

ويعد التقرير السياسي الذي يتم إصداره كل سنتين، الأول من نوعه في ظل إدارة يون سيوك-يول التي تم إطلاقها في مايو الماضي مع التعهد بالرد الصارم على الاستفزازات الكورية الشمالية وتحقيق السلام من خلال القوة.

وجاء في "الكتاب الأبيض" بما أن "كوريا الشمالية عرفتنا على أننا عدو لا شك فيه في الاجتماع العام للجنة المركزية للحزب الحاكم في ديسمبر عام 2022 وما زالت تشكل تهديدا عسكريا دون التخلي عن برنامجها النووي فإن النظام الكوري الشمالي والجيش الكوري الشمالي هما عدونا".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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