سيول مخيفة تداهم المنازل في سلطنة عٌمان .. فيديوهات

الوكيل الإخباري-انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر قوة السيول الجارفة التي شهدتها أجزاء من محافظة مسندم في سلطنة عُمان صباح اليوم الثلاثاء.

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ونشر حساب "طقس العرب - السعودية" المختص بأخبار الطقس والتحذيرات، مقاطع فيديو تبين السيول في منطقة مسندم بسلطنة عمان، إثر تعرضها لتساقط أمطار رعدية بغزارة عالية، نتيجة تأثر المنطقة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث عملت السيول على جريان الأودية بقوة جارفة.



يارب سترك .. جريان قوي للأودية في مسندم عُمان 🇴🇲يارب سترك .. جريان قوي للأودية في مسندم pic.twitter.com/iW4fnvdCyw November 30, 2021