شاهد.. أجواء ساحرة وأمطار غزيرة وبرد كثيف في السعودية

الوكيل الاخباري- انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يوثق تساقط الأمطار وحبات البرد في منطقة السودة بأبها.

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وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو يظهر "أجواء ساحرة تشهدها السودة اليوم، وأمطارا غزيرة، وبردا كثيفا، وأجواء باردة بـ11 درجة مئوية".



ووثق مواطن سعودي مقطع فيديو للأمطار التي هطلت اليوم على منطقة السودة بأبها، قائلا: "اليوم، مرتفعات السودة في منطقة عسير، ودرجة حرارة 11 درجة مئوية، الله يسعدنا ويسعدكم، خير خير".