شرطة أبو ظبي : وفيات واصابات بينها جنسيات أجنبية بالانفجار اليوم

الوكيل الإخباري-أعلنت شرطة أبوظبي السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية.
#شرطة_أبوظبي تعلن السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات #أدنوك ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية. #وام pic.twitter.com/bp4cVyqefZ— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 17, 2022
كما وافادت بأن الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية و شخصين من الجنسية الهندية و إصابة 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة و المتوسطة.
#شرطة_أبوظبي : الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية و شخصين من الجنسية الهندية و إصابة 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة و المتوسطة.#وام— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 17, 2022
وأكدت أن السلطات المختصة بدأت تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به.
#شرطة_أبوظبي : السلطات المختصة تبدأ تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به.#وام— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 17, 2022
المصدر: تويتر' وام '