شرطة أبو ظبي : وفيات واصابات بينها جنسيات أجنبية بالانفجار اليوم

الوكيل الإخباري-أعلنت شرطة أبوظبي السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية.

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كما وافادت بأن الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية و شخصين من الجنسية الهندية و إصابة 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة و المتوسطة.

#شرطة_أبوظبي : الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية و شخصين من الجنسية الهندية و إصابة 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة و المتوسطة. #وام January 17, 2022

وأكدت أن السلطات المختصة بدأت تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به.

المصدر: تويتر' وام '