الإثنين 17-01-2022
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الإثنين، 17-01-2022 01:18 م

شرطة أبو ظبي : وفيات واصابات بينها جنسيات أجنبية بالانفجار اليوم

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الوكيل الإخباري-أعلنت شرطة أبوظبي السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية.

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كما وافادت بأن الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية و شخصين من الجنسية الهندية و إصابة 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة و المتوسطة. 

 

 

 

وأكدت أن السلطات المختصة بدأت تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به.

 

 




 

 


 

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