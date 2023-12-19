شركة جديدة تعلق عبورها عبر البحر الأحمر

الوكيل الإخباري- نقلت وكالة رويترز عن شركة ولينيوس فيلهلمسن النرويجية قرارها بتعليق جميع رحلاتها بالبحر الأحمر حتى إشعار آخر، وإعادة توجيه جميع السفن المقرر أن تعبر البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول قارة أفريقيا.

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وتدير الشركة حوالي 125 سفينة تخدم تجاريا 6 قارات، فضلا عن امتلاكها شبكة توزيع داخلية عالمية و8 محطات بحرية.

وبذلك تنضم شركة ولينيوس فيلهلمسن الى عدد من شركات الشحن العالمية التي اعلنوا تعليقهم عمليات الشحن البحرية اثر هجمات الحوثيين الأخيرة على السفن التجارية المتجهة الى اسرائيل