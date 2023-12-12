البنتاغون: هجمات الحوثيين مشكلة دولية تتطلب حلاً دولياً

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الدفاع الأميركية :"إن التصرفات التي رأيناها من الحوثيين تزعزع الاستقرار وتمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي".

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وأضافت الوزارة في بيان لها، أن المدمرة ماسون كانت على بعد حوالي 90 ميلا بحريا أثناء الهجوم واستجابت لنداء استغاثة السفينة التجارية.



وقالت:" السفينة ستريندا تعرضت للهجوم أثناء مرورها بباب المندب بصاروخ أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون".



ونوهت الوزارة إلى أن هجمات الحوثيين مشكلة دولية تتطلب حلا دوليا، مضيفة ان استهداف أي سفن تجارية في المنطقة يعد انتهاكا للقانون الدولي، ونعمل مع المجتمع الدولي على معالجة ذلك.

