الأربعاء 13-12-2023
الوكيل الاخباري
 

أوامر ملكية واسعة في السعودية

الصفدي: عدوان الاحتلال على غزة يعكس انتقامية ووحشية فجة

ارتفاع عدد جنود وضباط الاحتلال الجرحى في غزة إلى 600

صحيفة أمريكية: الاحتلال بدأ بضخ ماء البحر في أنفاق غزة

رفع اسم الأردن من قائمة البلدان ذات المخاطر العالية

الاحتلال يعتقل مدير مستشفى كمال عدوان

مسيرة حاشدة بإربد نصرة لغزة والمسجد الأقصى

البنتاغون: هجمات الحوثيين مشكلة دولية تتطلب حلاً دولياً

الدويري : هذه نقطة ضعف الجيش الإسرائيلي

نيويورك تايمز: تصريحات بايدن تظهر الخلاف مع "إسرائيل" منذ أكتوبر

عاجل

صحيفة أمريكية: الاحتلال بدأ بضخ ماء البحر في أنفاق غزة

الثلاثاء، 12-12-2023 10:38 م

البنتاغون: هجمات الحوثيين مشكلة دولية تتطلب حلاً دولياً

255241


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الدفاع الأميركية :"إن التصرفات التي رأيناها من الحوثيين تزعزع الاستقرار وتمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي".

اضافة اعلان


وأضافت الوزارة في بيان لها، أن المدمرة ماسون كانت على بعد حوالي 90 ميلا بحريا أثناء الهجوم واستجابت لنداء استغاثة السفينة التجارية.


وقالت:" السفينة ستريندا تعرضت للهجوم أثناء مرورها بباب المندب بصاروخ أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون".


ونوهت الوزارة إلى أن هجمات الحوثيين مشكلة دولية تتطلب حلا دوليا، مضيفة ان استهداف أي سفن تجارية في المنطقة يعد انتهاكا للقانون الدولي، ونعمل مع المجتمع الدولي على معالجة ذلك.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
wwwrrrr

أوامر ملكية واسعة في السعودية

تنزيل (4)

ضابط في الناتو يشير إلى كابوس الاتحاد الأوروبي في مفاوضات تمويل أوكرانيا

رئيس-الجمهورية-تبون-750x375

الرئيس الجزائري يطمئن على صحة أمير دولة الكويت

reuters_newsml_kcn1rv0oi_1

بيسكوف: ضخ المليارات لن يسعف كييف ولن يغيّر مسار العملية العسكرية الروسية

11

جمعية الشحن النرويجية: الهجوم على "ستريندا" تطور خطير

Russia_Oman

روسيا تصادق على اتفاق لمنع الازدواج الضريبي مع سلطنة عمان

أخبار متعلقة
11

جمعية الشحن النرويجية: الهجوم على "ستريندا" تطور خطير

5c92d8585d2a82d1878733878dc5e8a5d7a7183f

بريطانيا تعلّق على هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر

0010

واشنطن: 4 هجمات استهدفت 3 سفن تجارية بالبحر الأحمر

thumbs_b_c_5edc65895853e5b5e02becfdad03170c

أنباء عن إحباط هجوم يستهدف إسرائيل بالبحر الأحمر

ظظظ

تل أبيب: السفينة المحتجزة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي

0

طهران تطالب المجتمع الدولي بإدانة جرائم الاحتلال