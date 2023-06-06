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الثلاثاء، 06-06-2023 02:17 م

شولتس: بايدن لديه فرصة جيدة لإعادة انتخابه

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الوكيل الإخباري- قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه واثق من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لديه فرصة جيدة لإعادة انتخابه رئيسا في عام 2024.

وقال شولتس في تصريح: "أعتقد أن بايدن لديه فرصة جيدة للغاية لإعادة انتخابه"، مشددا على أن "لدينا علاقة وثيقة للغاية مع الرئيس الأمريكي الحالي".

وأشار إلى أن برلين يجب أن تكون مستعدة للتعاون مع أي حكومة في واشنطن.

يذكر أنه في أبريل الماضي، أعلن بايدن وهو الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة، رسميا عن حملته الانتخابية لعام 2024، مرشحا بذلك نفسه لولاية جديدة في الانتخابات المقررة في نوفمبر من العام المقبل.

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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