بعد سقوطه على المسرح.. بايدن يصدم رأسه بباب الهليكوبتر

الوكيل الإخباري- أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وخلال عودته إلى البيت الأبيض من حفل تكريم خريجي أكاديمية القوات الجوية، صدم رأسه بباب الهليكوبتر أثناء ترجله منها.

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وبايدن الذي عاد إلى البيت الأبيض من كولورادو على متن مروحية، صدم رأس وهو يخرج منها، ونشرت صحيفة The Sun صورة له وهو يضع يده على رأسه، فيما يبدو محاولة منه لتخفيف ألم الصدمة.

وعند اقترابه من مكان تجمع الصحفيين الذين سألوه عن حاله بعد أن سقط على المسرح، أكد أنه "سقط بسبب كيس رمل"، ومن ثم مازحهم وقام بالهرولة للتأكيد أنه صحته جيدة.

روسيا اليوم