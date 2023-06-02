الجمعة 02-06-2023
الوكيل الاخباري

عمر العبداللات ينشر فيديو كواليس زفة "حسين ورجوة" -فيديو

قتيلان بقصف أوكراني لبيلغورود

الكشف عن أمراض تمنعك من تناول صفار البيض

الصحف القطرية تبرز حفل زفاف ولي العهد على صدر صفحاتها

النفط يواصل الصعود بعد بيانات مفاجئة

أسعار الذهب عالميا تتجه لأفضل أسبوع في شهرين

شاهد الإطلالة الثانية لولي العهد وعروسه الأميرة رجوة-فيديو

ما هي العبارة العربية التي تزين التاج الماسي للأميرة رجوة؟

وفيات الجمعة 2-6-2023

روسيا تطور سفنا عسكرية جديدة مزودة بطائرات بدون طيار

الجمعة، 02-06-2023 09:37 ص

بعد سقوطه على المسرح.. بايدن يصدم رأسه بباب الهليكوبتر

64797ce34c59b75d7c518f2c


الوكيل الإخباري- أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وخلال عودته إلى البيت الأبيض من حفل تكريم خريجي أكاديمية القوات الجوية، صدم رأسه بباب الهليكوبتر أثناء ترجله منها.

اضافة اعلان

 

وبايدن الذي عاد إلى البيت الأبيض من كولورادو على متن مروحية، صدم رأس وهو يخرج منها، ونشرت صحيفة The Sun صورة له وهو يضع يده على رأسه، فيما يبدو محاولة منه لتخفيف ألم الصدمة.

 

وعند اقترابه من مكان تجمع الصحفيين الذين سألوه عن حاله بعد أن سقط على المسرح، أكد أنه "سقط بسبب كيس رمل"، ومن ثم مازحهم وقام بالهرولة للتأكيد أنه صحته جيدة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6479b5f84c59b75cb91c83a2

السودان.. اشتباكات بالخرطوم واستهداف لتمركزات الدعم السريع في أم درمان

تنزيل

قتيلان بقصف أوكراني لبيلغورود

241770

الصحف القطرية تبرز حفل زفاف ولي العهد على صدر صفحاتها

647998c74236040c4016a0e1

كندا ترسل قوات عسكرية للمساعدة في مكافحة الحرائق

647871134c59b71d3e28a286

روسيا تطور سفنا عسكرية جديدة مزودة بطائرات بدون طيار

6478d3a2423604664c4f331f

الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على السودان

أخبار متعلقة
646b3a744c59b75e29136b65

وسائل إعلام: الاتحاد الأوروبي يستعد لعلاقات جديدة مع الولايات المتحدة

646a03d24236041c6a2fb9bf

بايدن: زيلينسكي قدم "تأكيدا قاطعا" بأن مقاتلات "إف"-16 لن تهاجم أراضي روسيا

646854444c59b71173342155

بايدن يوقع في كتاب زوار متحف هيروشيما للسلام

وو

البيت الأبيض يؤكد رغبته في تجنب حرب عالمية ثالثة

image

بايدن يلغي زيارتيه لأستراليا وبابوا غينيا وسط أزمة الديون

image - 2023-05-15T084930.875

بايدن يتوقع لقاء أعضاء بالكونغرس غداً لمناقشة سقف الدين