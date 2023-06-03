صيحات استهجان بسبب أوكرانيا في وجه شولتس

الوكيل الإخباري - أفادت مجلة "بيلد" أن حشدا أطلق صيحات استهجان ضد المستشار الألماني أولاف شولتس خلال مهرجان للحزب الاشتراكي الديمقراطي في مدينة فالكنزي قرب برلين واتهمه بالتحريض على الحرب.



ويظهر فيديو، نشرته المجلة، حشدا يضم حوالي 100 شخص، يطلقون صيحات استهجان ضد شولتس خلال إلقائه كلمة، ونعوتا مثل "مشعل حرب" و"كذاب" و"رجل عصابات".

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واضطر شولتس بعد أن واجه مقاومة واستياء من المواطنين، إلى تكريس خطابه لتبرير مساعدته لأوكرانيا، وسط صرخات غاضبة مستمرة من الجمهور.



وحاول رئيس وزراء ولاية براندنبورغ ديتمار فوديكي، الذي صعد إلى الخشبة بعد شولتس، تهدئة الجمهور وإلقاء اللوم على موسكو في أحداث أوكرانيا، لكن الحشد لم يتوقف عن ترديد الهتافات.

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