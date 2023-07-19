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الأربعاء، 19-07-2023 06:38 م

صحيفة أمريكية: أكثر من 10 آلاف جندي أوكراني فقدوا أطرافهم أثناء الصراع

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الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "نيوزويك" الأمريكية عن أن أكثر من 10 آلاف جندي أوكراني فقدوا أطرافهم أثناء الحرب، وفقا لما نقلته عن مصدر في الأوساط العسكرية.

ونقلت الصحيفة عن مصدرها الذي وصفته بالمطلع، قوله إن "عدد الجنود الجرحى الذين ينتظرون ساقا اصطناعية أو ساقين يزيد عن عشرة آلاف".

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وأشارت الصحيفة إلى أن الجمعية الخيرية الأمريكية Kind Deeds تقوم بتمويل شراء الأطراف الاصطناعية للجنود الأوكرانيين منذ أكتوبر 2022. ومع ذلك، وفقا لرئيس الفرع الأوكراني للمنظمة ألكسندر روبتسوف، فإن المنظمة غير قادرة على تغطية الطلب الكبير، وقائمة الانتظار طويلة جدا.


وقال روبتسوف: "بفضلنا، 20 شخصا يمكنهم مجددا الوقوف على أقدامهم، لكن لدينا 200 شخص آخرين على قائمة الانتظار، ومن أجل تلبية الطلب، سنحتاج إلى مائة منظمة أخرى مثل منظمتنا".

 

RT

 




 

 


 

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