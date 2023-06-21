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الأربعاء، 21-06-2023 10:51 ص

بكين ردا على تصريح بايدن حول شي: كلام استفزازي وغير مسؤول

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الوكيل الإخباري - أعربت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء عن احتجاجها الشديد على تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن وصف فيه نظيره الصيني شي جين بينغ بأنه "ديكتاتور".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ: "تصريحات الجانب الأمريكي سخيفة للغاية وغير مسؤولة للغاية ومخالفة للوقائع وتنتهك بشكل خطير الآداب الدبلوماسية، وهي اعتداء خطير على الكرامة السياسية للصين واستفزاز سياسي صريح".

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وأضاف الدبلوماسي أن "الصين تعرب عن استيائها الشديد واحتجاجها الحازم".

 

وكان بايدن وصف شي بـ"الديكتاتور" بينما كان يتحدث أمس الثلاثاء خلال حفل لجمع التبرعات للحزب الديمقراطي، وذلك غداة انتهاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بكين ولقائه الرئيس شي هناك.

 

RT

 




 

 


 

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