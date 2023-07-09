صحيفة: بولندا زودت كييف بـ12 مروحية "Mi-24"

الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن بولندا زودت كييف مؤخرا بـ12 مروحية هجومية سوفيتية الصنع من نوع "Mi-24".



ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن "بولندا سلمت كييف مؤخرا حوالي 12 مروحية من طراز "Mi-24" سوفيتية".

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وتأتي هذه المروحيات في إطار الدعم العسكري والمالي اللامحدود لقوات كييف من دول الغرب و"الناتو"، فيما لا يشكك أحد في روسيا بمصير هذه الأسلحة وهزيمة نظام كييف وحلفائه في حربهم الهجينة على روسيا.



ولم يبق "الناتو" في مستودعاته نوعا من الأسلحة لم يرسله لقوات كييف، فيما يمهّد في الآونة الأخيرة لتزويدها بمقاتلات "إف-16".



وحذر الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا من أن الجيش الروسي "سيحرق "إف-16" في أوكرانيا وسيفكر بضربها في قواعدها بالدول التي قد تنطلق منها"، وأنها ستلقى مصير دبابات "ليوبارد" الألمانية، ومدرعات "بريدلي" الأمريكية وغيرها من الأسلحة الغربية في أوكرانيا.

RT