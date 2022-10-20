الخميس 20-10-2022
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الخميس، 20-10-2022 10:15 ص

صحيفة: تركيا فسخت عقدها مع شركة ضغط أمريكية

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الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة "زمان" أن الحكومة التركية فسخت تعاقدها مع "لوبي" علاقات عامة أمريكية مهمته ممارسة ضغوط داخل الولايات المتحدة، لإعادة تركيا إلى برنامج مقاتلات الشبح "إف- 35".

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وأفيد في هذا السياق بأن شركة تكنولوجيا الصناعات الدفاعية التركية كانت "أبرمت اتفاقية خدمات استشارية لمدة ستة أشهر، مع شركة المحاماة Arnold and Porter بالولايات المتحدة، مقابل 750 ألف دولار لإعادة تركيا لبرنامج مقاتلات الإف 35"، فيما جرى في أغسطس من العام الماضي تم تمديد هذه الاتفاقية، لعام إضافي مقابل 1.5 مليون دولار.

وأبلغت شركة "Arnold and Porter" وزارة العدل الأمريكية في سبتمبر الماضي بأن الاتفاق انتهى بتاريخ 16 أغسطس من هذا العام ولم يتم توقيع أي اتفاق جديد.

وينص هذا الاتفاق  بتكليف الشركة الأمريكية "باقتراح استراتيجيات لضمان بقاء مديرية الصناعات الدفاعية والشركات التركية التابعة لها، ضمن برنامج مقاتلات الإف 35 والتواصل مع الشركات التجاريين للبرنامج لتوضيح أهمية بقاء رئاسة الصناعات الدفاعية التركية ضمن البرنامج".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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