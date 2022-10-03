مدير سي آي أي سابق يكشف: هكذا سترد أميركا إذا استخدم بوتين النووي

الوكيل الإخباري -
حذر المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الجنرال المتقاعد ديفيد بتريوس من أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيدمرون القوات الروسية في أوكرانيا، إضافة إلى إغراق أسطولها في البحر الأسود، إذا استخدم بوتين أسلحة نووية تكتيكية.اضافة اعلان
قال بتريوس إنه لم يتحدث إلى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بشأن الرد الأميركي المحتمل على التصعيد النووي من روسيا ، والذي قال مسؤولون في الإدارة إنه تم إبلاغ موسكو به مرارًا.
أضاف: "سنرد من خلال قيادة الناتو بجهد جماعي، ما من شأنه القضاء على كل قوة تقليدية روسية يمكننا رؤيتها وتحديدها في ساحة المعركة في أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم.. وفي كل مكان، حتى السفن في البحر الأسود".
يأتي التحذير بعد أيام من تعبير بوتين عن وجهات نظر فسرها الكثيرون على أنها تهديد باندلاع حرب أكبر بين روسيا والغرب.
وردا على سؤال عما إذا كان استخدام روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا سيدخل أميركا وحلف شمال الأطلسي في الحرب، قال بتريوس إنه لن يكون موقفًا يؤدي إلى إطلاق المادة 5 من التحالف، والتي تدعو إلى دفاع جماعي.
ويرجع ذلك إلى أن أوكرانيا ليست جزءًا من الناتو. ومع ذلك، فإن "رد الولايات المتحدة وحلف الناتو" سيكون قويًا، كما قال بتريوس. ( ايلاف
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