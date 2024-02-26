صحيفة: شركات بولندية تواصل تصدير البضائع إلى روسيا رغم العقوبات

الوكيل الإخباري - قالت صحيفة رزيكزبوسبوليتا، نقلا عن دراسة أجرتها شركة الاستشارات EY، إن العديد من الشركات البولندية تواصل تصدير البضائع إلى روسيا، متجاوزة العقوبات عبر دول ثالثة.

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وأضافت المقالة: "من بين أكثر من مائتي شركة شملها الاستطلاع، تبين أن 47% منها قامت باستيراد أو تصدير السلع والخدمات إلى روسيا وبيلاروس في عام 2022".



ووفقا لنفس البيانات، على الرغم من أنه بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، انخفضت الصادرات إلى روسيا بنسبة 33% وبلغت 11 مليار زلوتي (حوالي 2.75 مليار دولار)، ولكنها في نفس الوقت ارتفعت بالنسبة لدول المجموعة الاقتصادية الأوراسية وتركيا بنسبة 57% – ووصلت إلى 13 مليار زلوتي (حوالي 3.25 مليار دولار).



وتشير الصحيفة إلى أن "معظم هذه المبيعات، حسب اعتقاد خبراء EY، تتم إعادة تصديرها من الدول الآسيوية إلى روسيا، بهدف التحايل على العقوبات وتجاوزها".



وتابعت المقالة القول: "لقد زاد حجم التجارة بنسبة 400% مع الدول ذات الأسواق الصغيرة مثل قرغزستان أو أرمينيا، الأمر الذي ينبغي أن يثير الشكوك".

RT