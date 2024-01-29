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الإثنين، 29-01-2024 12:01 م

تحييد مسيرة في مقاطعة روستوف الروسية

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الوكيل الإخباري - أفاد فاسيلي غولوبيف، حاكم مقاطعة روستوف في جنوب روسيا، بتحييد طائرة مسيرة مفخخة في إحدى مناطق المقاطعة اليوم الاثنين، مضيفا أن سقوطها تسبب في أضرار مادية طفيفة.

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وكتب غولوبيف عبر "تلغرام" أنه تم صباح اليوم الاثنين، تحييد طائرة بدون طيار باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية فوق منطقة نيكلينوفسكي في مقاطعة روستوف.


وأشار الحاكم إلى أن سقوط المسيرة وانفجار ذخيرتها، ألحق أضرارا جزئية بزجاج وجدران عدد من المباني في مخيم ريفي لا يستخدم في فصل الشتاء، مؤكدا عدم وقوع إصابات نتيجة الحادث.


وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك.

 

RT

 




 

 


 

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