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الجمعة، 09-02-2024 07:47 م

السفير الروسي لدى بريطانيا: لندن تتجنب أي حديث معنا حول أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - أعلن السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين أن بريطانيا منخرطة في حوار مع روسيا حول الشرق الأوسط والمناخ، ولكنها تتجنب بحث الأزمة الأوكرانية.

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وقال كيلين في مقابلة مع قناة "روسيا-24" التلفزيونية: "نحن نبحث الآن بعض الأمور مع المسؤولين والسياسيين(البريطانيين) مثل الشرق الأوسط، والمناخ، وما إلى ذلك. ولكنهم يتجنبون بحرص أي مفاوضات حول أوكرانيا، وخاصة حول كيفية انتهاء كل هذا".

وأشار الدبلوماسي إلى أنه "على الأقل الآن لا يقولون إن كل تصريحاتنا هي أكاذيب ودعاية. لقد بدأوا في الإصغاء، لكنهم لم يتوصلوا بعد إلى استنتاجات".


وأعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس الأسبوع الماضي أنه يتعين على العالم أن يزيد من مساعداته لكييف، لأنه لا يمكن تقبل انتصار روسيا في الصراع مع أوكرانيا.


وفي منتصف يناير، أعلنت الحكومة البريطانية زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى 2.5 مليار جنيه استرليني في عام 2024.


وفي الفترة 2022-2023، قدمت لندن لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.9 مليار دولار) سنويا.

 

RT

 




 

 


 

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