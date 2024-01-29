الإثنين 29-01-2024
الوكيل الاخباري
 

حماس: مؤتمر أمس يكشف نوايا مبيتة لتطبيق جريمة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني

الضمان: 17746 إصابة عمل في جميع القطاعات العام الماضي

الأرصاد: هطولات مطرية غزيرة اليوم وإندفاع لمنخفض قبرصي جديد غداً

زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو غير قادرة على إدارة البلاد في وقت الحرب

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

قفزة على أسعار الذهب بالأردن اليوم الاثنين

سلطة وادي الأردن: ارتفاع تخزين سدود المملكة إلى 116 مليون م3 بنسبة 40%

ارتفاع طفيف على الفليفلة .. تعرف على أسعار الخضار بالسوق المركزي اليوم

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من القدس

تحطم مسيرة لجيش الاحتلال جنوب تل أبيب

الإثنين، 29-01-2024 10:32 ص

روسيا تختبر مسيّراتها الجوية في قارة القطب الجنوبي

65b74b3542360408097953fb


الوكيل الإخباري - تستخدم في منطقة العملية العسكرية الخاصة بنشاط مسيّرات ZALA Aero الجوية التابعة لشركة ZALA الروسية.

اضافة اعلان


أما مسيّرات ZALA Z-16  المطورة والمتعددة المهام فتستخدم مع مسيّرات "لانتسيت" لأغراض الاستطلاع وتعديل النيران ومراقبة استخدام المدفعية.


مع ذلك فإن الطلب على استخدام المسيّرات في القطاع المدني قد ازداد أضعافا في العالم وروسيا، ويتم استخدامها كذلك في منطقتي القطبين الشمالي والجنوبي.


وقررت شركة ZALA إجراء اختبار نموذج Z-16 في ظروف قارة القطب الجنوبي حيث من الصعب استخدام طرق كلاسيكية لجمع المعلومات.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65b73b084c59b761c5226b2a

دبلوماسي تركي: زيارة بوتين إلى تركيا ستجري في فبراير مبدئيا

65b72e6c4236047ee83f1121

سفارة الصين: طلابنا تعرضوا للاستجواب في مطار واشنطن

65b6dd3b4c59b76a7a0b1975

السودان.. مقتل أكثر من 50 شخصا في هجوم بمنطقة أبيي المتنازع عليها

image (22)

تاكر كارلسون: أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين يطالبون بضرب إيران مجانين

umH7R4zsvUR0lhWQdLIsn9U4y2Gb77jNiylZxVRK

بالخرائط .. من أين انطلقت "الدرون" التي هاجمت القوة الامريكية ؟

حح

رويترز تكشف الحالة الصحية للعسكريين الأمريكيين المصابين جراء الهجوم

أخبار متعلقة
659290894c59b75d3544d8e8

بوتين يحدد أولويات رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس"

475219

أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشن هجمات مع بداية العام الجديد

65925341423604537d49e8e1

في كييف.. إقرار بخسارة الحرب على عدة مستويات

658fd26b423604415a279592

خارجية النيجر: لدينا أسلحة روسية ونحتاج لتطوير التعاون في عدة مجالات

473058

الأرجنتين تقرر عدم الانضمام إلى مجموعة «بريكس»

658fbfb042360471076362ac

الخارجية الروسية: نبحث مع أذربيجان مسألة تواجد قوات حفظ السلام في قره باغ