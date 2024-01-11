مجلة أمريكية تنصح زيلينسكي: الوقت ليس حليفك

الوكيل الإخباري - قالت مجلة Responsible Statecraft الأمريكية، إن دول الغرب لن تتمكن من إجبار روسيا على قبول السلام بشروط نظام كييف، لذا من الأفضل لهذا النظام إبرام اتفاق مع موسكو الآن.

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وأضافت المجلة في مقالتها: "هناك فرصة حقيقية ضئيلة للغاية لأن يتمكن الغرب من الصمود أكثر مما تستطيع روسيا، ويرغمها على قبول السلام بشروط أوكرانية. ويعكس الجدل الدائر في الكونغرس الأمريكي حول المساعدات لأوكرانيا حقائق جديدة ومن المستبعد أن يهدأ هذا الجدل".



وشددت المقالة على أن "الوقت ليس بتاتا في صالح نظام كييف، لا عسكريا ولا اقتصاديا، وبالتالي فإن موقف أوكرانيا في أي مفاوضات مستقبلية قد يكون أسوأ بكثير مما هو عليه الآن".



وتابعت المجلة القول: "أصبحت إدارة وتوجيه الجيش الروسي الآن، أفضل بكثير من السابق. وبات هذا الجيش أكثر مهارة من الناحية التكتيكية مما كان عليه في بداية الحرب، ولا تظهر العقوبات الغربية أي علامات على إصابة الاقتصاد الروسي بالشلل".



RT