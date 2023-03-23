صندوق النقد الدولي: لبنان في وضع خطير للغاية

الوكيل الإخباري- اختتمت بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة للبنان بحثت خلالها مع المسؤولين اللبنانيين التعاون بين البنك ولبنان.

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وقال رئيس البعثة ارنستو راميرز، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن لبنان في وضع خطير للغاية، لافتًا إلى أن تقدم الإصلاحات في لبنان بطيء للغاية، بالنظر إلى درجة تعقيد الموقف، ودعا السلطات اللبنانية إلى تسريع تنفيذ الإصلاحات للحصول على حزمة الإنقاذ.



ودعا راميرز الحكومة اللبنانية إلى التوقُّف عن الاقتراض من البنك المركزي، مؤكدَا أنّه سيتعيّن على الجميع تحمل خسائر نتيجة الأزمة المالية في لبنان.

وأضاف، إن النظام المصرفي اللبناني يفتقر إلى السيولة ورأس المال في هذه المرحلة، ويجب أن ينتقل لبنان إلى سعر صرف يحدّده السوق.