صورة- بنفس طريقة غزة .. الاحتلال يلقي منشورات على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري - تداول نشطاء مواقع التواصل في لبنان منشورات ألقاها جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء على جنوب لبنان.

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وقد أرفق جيش الاحتلال عبارات تحذيرية لسكان جنوب لبنان، داعيًا إياهم إلى أن هذه المناطق تستخدمها حركة المقاومة الإسلامية حزب الله لإطلاق الصواريخ.



ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يلقي فيها جيش الاحتلال منشورات تحذيرية، حيث اتبع نفس الطريقة في حربه الهمجية على قطاع غزة .



وافاد جيش الاحتلال الاسرائيلي بوقت مسبق من اليوم الثلاثاء ان قوى خاصة تسللت الى جنوب لبنان ، في حين نفت مصادر لبنانية ذلك .



