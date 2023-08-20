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الأحد، 20-08-2023 08:55 ص

ضابط استخبارات أمريكي: أوكرانيا استنفدت قدراتها والنزاع يشارف على الانتهاء

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الوكيل الإخباري - أكد ضابط الاستخبارات الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر، أن قوات كييف استنفدت إمكاناتها القتالية، وأن النزاع في أوكرانيا دخل مرحلته النهائية.

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وقال بحديث لقناة "ديلي بلانيت": "الأوكرانيون لن يتمكنوا من حشد القوة القتالية الكافية، وتحقيق أي تقدم. نشهد الآن المرحلة الأخيرة من هذا النزاع"، مضيفا أن أوكرانيا ستفقد القدرة القتالية في أواخر هذا الشهر، مطلع الخريف".


وأشار إلى أن الجيش الروسي حقق نجاحا كبيرا على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، ورجح بدء زحفه على كافة محاور الجبهة في القريب.


وشدد ريتر أيضا على أن اقتراح رئيس مكتب الأمين العام لحلف الناتو ستيان جنسن، حول تنازل أوكرانيا عن الأراضي التي خسرتها حتى الآن من أجل الانضمام إلى الحلف، يشهد على انتقال النزاع إلى المرحلة النهائية.


وخلص إلى أن هذا يعني أن المناطق التي عادت إلى روسيا ستبقى تابعة لها.


تجدر الإشارة إلى أن جنسن لم يستبعد احتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو مقابل تنازل أوكرانيا عن أراضيها.


وقال في تصريح صحفي الثلاثاء الماضي، إن هذه المسألة قد تم التطرق إليها في حلف الناتو، وشدد على أنه يوجد الآن تقدم كبير في مسألة عضوية كييف في الحلف.


وأوضح أن التنازل عن مناطق لصالح روسيا يمكن أن يصبح أحد السبل الممكنة للتوصل إلى حل وسط لهذا النزاع.

 

RT

 




 

 


 

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