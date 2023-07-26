محلل سابق في المخابرات الأمريكية يكشف "رعب" واشنطن من الأسلحة الروسية الفريدة في أوكرانيا

الوكيل الإخباري - صرح المحلل السابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ريموند ماكغفرن، أن الولايات المتحدة لا تستطيع الرد على استخدام روسيا الناجح لنظام صواريخ "كينجال" الفرط صوتي في أوكرانيا.



قال ماكغفرن في لقاء على قناة Judging Freedom على "اليوتيوب": "تذكروا كلماتي: روسيا لديها أسلحة تفوق سرعة الصوت لا نمتلكها. لا يمكنكم الاختباء منها".

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وأثبتت "كينجال" فعاليتها وفقا للخبير في مسرح العمليات الأوكراني، فحتى أنظمة الدفاع الجوي الغربية مثل "باتريوت" لم تكن قادرة على الحماية من ضرباتها، كما يرى أن تسليم طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى القوات الأوكرانية لن يكون قادرا على تغيير الوضع على خط المواجهة.



وتعني تسمية "كينجال" الخنجر باللغة العربية، حيث يتمثل في نظام صاروخي جوي روسي، تفوق سرعته سرعة الصوت بعشرة أضعاف، كما يصل مداها إلى ألفي كيلومتر، فيما يمكن للصاروخ القيام بمناورات خلال كل مرحلة من مراحل تحليقه، فضلا عن إمكانية تحميله برؤوس حربية تقليدية أو نووية.



ويعتبر "كينجال" في غاية الخطورة حيث تقدر سرعته بنحو 11500 كلم/ساعة، ما يمنع الدفاعات الجوية الغربية من إسقاطه عمليا، كما أنه قادر على إصابة أي هدف في أوروبا من داخل أراضي روسيا.

RT