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الأربعاء، 18-05-2022 01:28 م

طائرات روسية تدمر مدافع امريكية في اوكرانيا- صورة

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الوكيل الاخباري- نشرت وزارة الدفاع الروسية صورا للحظة تدمير مدافع الهاوتزر الأمريكية(M777) بطائرة بدون طيار الهجومية الروسية "كيوب" في أوكرانيا.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيغور كوناشينكوف، هاجمت القوات الروسية مدافع الهاوتزر الأمريكية (مدفعين) عيار 155 ملم وطاقمها من القوات الأوكرانية بالقرب من قرية بودجورنوي بواسطة طائرة بدون طيار كيوب.

تم تطوير "Cube" بواسطة ZALA AERO (جزء من شركة كلاشينكوف). لها شكل مميز بسبب جناح دلتا الواسع، مدفوعًا بمروحة تقوم بتدوير محرك كهربائي.

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وتحمل الطائرة بدون طيار رأسا حربيا يزن ثلاثة كيلوغرامات. أقصى مدة رحلتها 30 دقيقة، وسرعتها 130 كيلومترا في الساعة.

يتم توجيه الطائرة بدون طيار بواسطة صورة الفيديو من الكاميرا، وتتميز بدقة عالية  ويمكن إطلاقها سرا، وهي شبه صامتة وسهلة التحكم. اكتملت اختبارات الطائرة في نهاية عام 2021.


 

 




 

 


 

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