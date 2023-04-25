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طائرة مساعدات لمتضرري الزلزال من أبناء الجالية السورية والشعب الروسي

الثلاثاء، 25-04-2023 04:48 م

طائرة مساعدات لمتضرري الزلزال من أبناء الجالية السورية والشعب الروسي

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الوكيل الإخباري- أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" الثلاثاء، بأن وزارة الحالات الطارئة الروسية أرسلت طائرة جديدة تحمل على متنها 17.8 طنا من المساعدات الإنسانية المخصصة لمتضرري الزلزال في سوريا.

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ونقلت "سانا" عن السفارة السورية في موسكو "إن هذه الشحنة التي قامت السفارة بتجميعها وفرزها مقدمة من أبناء الجالية السورية ومن الشعب الروسي الصديق".

وتعد هذه الطائرة، التاسعة من نوعها التي تحمل مساعدات جمعتها السفارة السورية في موسكو، ويتم إرسالها عبر وزارة حالات الطوارئ الروسية، حيث نقلت إلى سوريا حتى الآن 172 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وضرب زلزالان مدمران شمال سوريا والجنوب التركي في السادس من فبراير الماضي، أسفر عنهما آلاف الضحايا في كلا البلدين ودمار هائل في الوحدات السكنية والبنى التحتية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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