السبت 27-05-2023
الوكيل الاخباري

وفيات السبت 27-5-2023

طهران: كييف تتجنب التباحث معنا حول صحة اتهاماتها ضدنا

أزمة الديون.. أمريكا قد تتخلف عن سداد ديونها اعتباراً من 5 حزيران المقبل

الاحتلال يعتقل 4 شبان من جنين

دراسة طلب لترخيص خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في الأردن

رفع العلم الأردني على بلدة أميركية

شاهد بالفيديو.. عمليات إخماد حريق كبير شبّ بمستودعات أحذية والبسة في العقبة

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في لواء الأغوار الجنوبية - أسماء

الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا في رام الله

تعرف على أسعار الذهب في الأردن السبت

السبت، 27-05-2023 09:44 ص

طهران: كييف تتجنب التباحث معنا حول صحة اتهاماتها ضدنا

6471a3d84c59b772163824ad


الوكيل الإخباري- نددت وزارة الخارجية الإيرانية، بادعاءات كييف المتواصلة حول إرسال طهران طائرات مسيرة إلى روسيا، مشددة على أن نظام كييف يتجنب الدخول في مباحثات حول صحة هذه المزاعم.

اضافة اعلان

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر کنعانی، في بيان اليوم السبت، إن "التصريحات الأخيرة لرئيس أوكرانيا ضد إيران تهدف لتضليل الرأي العام وعرض سياسي مصحوب بادعاءات لا أساس لها واعتبرها بلا قيمة".

وأكد كنعاني أن "الجانب الأوكراني يتجنب الدخول في مفاوضات مع الخبراء الإيرانيين لبحث صحة هذه المزاعم، ما يؤكد وجود أهداف ودوافع سياسية محددة وراء هذه الاتهامات ضد إيران".

وأضاف أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية لإنهائها في أقرب وقت ممكن، وعلى استعداد للمساعدة في لتحقيق ذلك".

كما نوه كنعاني بأن "تكرار الادعاءات الكاذبة لرئيس أوكرانيا ضد إيران ينسجم مع الحرب الدعائية والإعلامية للمحور المناهض لإيران، ويتم بهدف اجتذاب أكبر قدر ممكن من الأسلحة والمساعدات المالية من الدول الغربية".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
a2840c94be091093c57a6a991f2b42fa

روغوف: الغرب يدفع زيلينسكي لارتكاب جرائم ضد روسيا

647185e24c59b774891a24da

صحيفة ألمانية: كييف تطلب من برلين صواريخ قادرة على ضرب موسكو

64718cbf4c59b76f847f5e76

سفارة روسيا في واشنطن تعلق على رد الفعل الأمريكي على نقل أسلحة نووية إلى بيلاروس

image - 2023-05-27T091502.781

زلزال بقوة 5.7 درجات يهز جزر "تونغا"

64718c534236040b947f0002

الخارجية الروسية: موسكو تعول على مواصلة تعزيز العلاقات مع تركيا

image - 2023-05-27T085029.286

الرئيس الصربي يتنحى عن منصبه كرئيس للحزب التقدمي

أخبار متعلقة
6464af144c59b7551e3cca7b

بولندا تعلن تسليم معظم مقاتلاتها من طراز "ميغ-29" إلى كييف

64620bf04c59b7238346071c

روسيا تزود الجزائر بالطائرات

64539bba423604299647381e

روسيا تستغني عن الإطارات الأجنبية في طائراتها المدنية

6450bc4a42360441e43f80da

السودان.. تجدد الاشتباكات المسلحة وتحليق للطيران العسكري في الخرطوم

644cb1ea4c59b751891b7d61

إجلاء 65 إيرانيا من السودان إلى جدة