الثلاثاء 17-05-2022
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الثلاثاء، 17-05-2022 12:17 م

عاصفة رملية تضرب السعودية والسلطات تحذر

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الوكيل الاخباري- ضربت عاصفه رملية مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية فجر اليوم الثلاثاء.

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ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن الدفاع المدني السعودي "انه من المتوقع أن تتسبب العواصف الرملية في انعدام الرؤية الأفقية إضافة لوجود نشاط في الرياح السطحية".


وذكر بيان الدفاع المدني اهم المدن والمحافظات المتوقع تأثرها بالظروف الجوية القاسية، وهي الزلفى والغاط والمجمعة ونادق ورماح وشقراء.


وذكرت وسائل إعلام أن العاصفة الرملية قادمة من الكويت، التي تأثرت بشكل كبير من هذه العاصفة منذ صباح اليوم، كما يشهد العراق أيضا أحوالا جوية سيئة بسبب تأثير العاصفة الترابية.


وفي الكويت أغلقت إدارة الطيران المدني، أمس الاثنين، حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي مؤقتا، بسبب العاصفة الرملية التي تشهدها البلاد.

 

بترا

 




 

 


 

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