الخميس 23-02-2023
الوكيل الاخباري

الضمان: صرف الرواتب اليوم الخميس

الإضراب الشامل يعم فلسطين تنديدا بمجزرة نابلس

صحيفة تكشف عن عملية أمنية سرية بولندية في أوكرانيا

توجه حكومي لتقييم واقع التحول الرقمي في الأردن

تحويلات على طريق المطار من صباح الجمعة وحتى مساء السبت

اعلان من البلقاء التطبيقية للطلبة المفصولين من تخصصاتهم

إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال في شرق القدس

هزة ارضية جديدة في لبنان

أسعار الذهب تراوح مكانها محليا

ازدحام مروري على طريق حرة الزرقاء بعد تدهور باص نقل صغير

الخميس، 23-02-2023 08:54 ص

عاصفة مدمرة تضرب 48 ولاية أمريكية

63f6f6854c59b74a6b33aaad


الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة خدمة الطقس الوطنية الأمريكية NWS، أن عاصفة هائلة ستؤثر على 48 ولاية بطقس شتوي وعواصف رعدية شديدة، ودرجات حرارة منخفضة لعدة أيام، وستؤثر على 75 مليون نسمة.

اضافة اعلان


وحذرت الوكالة من مخاطر هائلة من الطقس، حيث ستشهد الولايات درجات حرارة متطرفة بشكل ملحوظ.


ووفق التنبيهات التي أطلقتها بعض الولايات، ستشهد ولاية كاليفورنيا الأمطار والثلوج، كما ستشهد بعض الولايات "حدثا نادرا" يتخلله تساقط الثلوج على مستويات منخفضة.


وحسب التقرير فإن موجة هواء قطبية شمالية شديدة البرودة قادمة من كندا تتجه جنوبا، حيث ستنخفض درجات الحرارة في ولاية مونتانا ووايومنغ، ليستقر الطقس الباردة لفترة طويلة في ولاية كاليفورنيا.


وقالت خدمة الطقس الوطنية إنه من المتوقع تساقط ثلوج تصل إلى 60 سنتيمترا ووصول سرعة الرياح إلى 97 كلم في الساعة في بعض المناطق حتى الخميس.

 

وتسبب قدوم العاصفة، أمس الأربعاء، بانقطاع التيار الكهربائي في كاليفورنيا، حيث أغلقت الطرق السريعة بين الولايات من أريزونا إلى وايومنغ، وألغيت أكثر من 1500 رحلة جوية.


وأفادت وزارة النقل الأمريكية بأن "العاصفة الشتوية الكبيرة ستحمل معها إغلاقات لعدة أيام على الطرق السريعة والطرق الثانوية في جميع أنحاء وايومنغ".


وتسببت الرياح القوية في مشكلة كبيرة في كاليفورنيا، حيث سقطت أشجار وقطعت خطوط الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 88 ألف عميل في الولاية.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
645x344---1516609814279

تحطم طائرة قرب فوهة بركان في الفلبين ومصرع طاقمها

63f709dc4c59b76d55582649

صحيفة تكشف عن عملية أمنية سرية بولندية في أوكرانيا

9DeQTC16vHvnMflfvs2QVZieBUHHAAlRajO3OWWO

هزة ارضية جديدة في لبنان

3A30EB35-B60D-4487-94F4-49810C2E6ECE

بعثة إنسانية و17 شاحنة مساعدات تدخل سورية عبر باب الهوى

63f6ffd3423604305142b54f

خطة سلام صينية في أوكرانيا سيعلن عنها هذا الأسبوع

cfab907a2e1f6d4350dfe02b9af744b3a6b9677f

بريطانيا تعترف بوجود خلافات في الغرب بشأن الوضع في أوكرانيا

أخبار متعلقة
image - 2023-02-18T084720.603

ارتفاع عدد قتلى الإعصار جابرييل بنيوزيلندا إلى 9

image - 2023-02-15T085145.990

ثلاثة قتلى في إعصار نيوزيلندا

image - 2023-02-14T085321.517

انقطاع التيار الكهربائي عن نصف أراضي كوبا

11111111111111111

انهيارات الجليد تخلّف خسائر بشرية في النمسا

image - 2023-01-26T134449.240

وفيات وفوضى مرورية وسط موجة صقيع تضرب اليابان

image - 2023-01-26T103721.071

اليابان تطلق قمراً اصطناعياً لمراقبة الطقس وكوريا الشمالية