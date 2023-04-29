عالميا.. رقم قياسي في عدد السياح القادمين إلى اسطنبول

الوكيل الإخباري- سجلت اسطنبول رقما قياسيا في عدد السياح الأجانب القادمين إليها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.

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وبحسب بيان صادر عن مديرية الثقافة والسياحة في ولاية اسطنبول، أمس الجمعة، فقد زار المدينة 3 ملايين و480 ألفا و630 شخصا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.



وبلغ عدد السياح الأجانب في مارس الماضي، مليونا و206 آلاف و770 سائحا.



ووفقا للبيان فقد جاء معظم السياح إلى اسطنبول من روسيا وإيران وألمانيا والولايات المتحدة وإنجلترا على التوالي.



وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "حرييت" التركية، نقلا عن مصادر، أن موسكو وأنقرة اتفقتا على زيادة عدد الرحلات الجوية للسياح الروس.



وأكدت الصحيفة ذلك مستشهدة بمعلومات من مصادر في إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان، عقب محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأشارت: "اتفقت موسكو وأنقرة على زيادة عدد الرحلات الجوية للسياح الروس، الراغبين في الاستجمام بالمنتجعات التركية".



ولم تحدد المصادر مقدار زيادة عدد الرحلات وفي أي نقطة سيحدث هذا.

روسيا اليوم