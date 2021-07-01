عبر البرتقال.. السعودية تحبط تهريب 4.5 مليون حبة كبتاغون - صور

الوكيل الاخباري - كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنها تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون بلغت 4.540.000 حبة، عُثر عليها مخبأة داخل كراتين للبرتقال عبر ميناء جدة.



وأوضحت الهيئة، الأربعاء، أنه وردت إرسالية عبر ميناء جدة الإسلامي عبارة عن كراتين من البرتقال، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة عُثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاغون مُخبأةً بطريقة فنية أسفل صناديق الفاكهة.

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كما أبانت أنه جرى بعد ضبط الممنوعات إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية، وبفضل من الله تم ضبط المستقبلين لها داخل المملكة.

وأكدت الهيئة في هذا الشأن أن منافذها الجمركية المهيأة بأحدث التقنيات الأمنية المساعدة في كشف وإحباط محاولات التهريب تقف بالمرصاد سدًا منيعًا أمام محاولات أرباب التهريب وحملاتهم المنظمة التي تقودها جهات خارجية معادية تستهدف الوطن والمواطنين.



يُذكر أن الهيئة في ميناء جدة الإسلامي أحبطت مؤخرا كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بلغت 5.3 مليون حبة، كانت مُخبأة بطريقة فنية أيضاً ضمن إرسالية لفاكهة الرمان.

المصدر : العربية