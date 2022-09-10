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السبت، 10-09-2022 02:13 م

عدد القتلى بقصف سوق في دونيتسك يرتفع إلى ثلاثة مدنيين

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الوكيل الإخباري- قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن عدد القتلى خلال القصف الأوكراني لحي كييفسكي في مدينة دونيتسك ارتفع إلى ثلاثة أشخاص مع إصابة آخر بجروح.

وأضافت القيادة في بيانها: "وفقا للبيانات الأولية، أسفر القصف الأوكراني عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة مدني آخر بجروح في منطقة كييفسكي في دونيتسك".

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في وقت سابق من اليوم، قال عمدة مدينة دونيتسك أليكسي كولمزين، إن أحد المدنيين لقي مصرعه خلال قصف القوات الأوكرانية، لسوق شعبية بالقرب من محطة سكة حديد في دونيتسك.

ويشار إلى أن منطقة كييفسكي في دونيتسك، تقع في الجزء الشمالي من المدينة. وهناك تقع ساحة "عمال المناجم"، ومحطة السكة الحديد، وملعب كرة القدم "دونباس أرينا".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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