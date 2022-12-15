الخميس 15-12-2022
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صندوق التنمية والتشغيل يؤجل أقساط البرامج التمويلية للشهر الحالي
توضيح من شركات التمويل الأصغر حول تأجيل قروض الشهر الحالي
المواصفات والمقاييس تكرم الشركات الحاصلة على علامة الجودة الأردنية
الجامعة الأردنية تؤجل أقساط قروض العاملين لديها
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أخبار الشركات
المجالي: فخورون بدور الناقل الوطني في ربط الأردن بالعالم
عودة متميّزة لمركبة ’إم جي‘ الرياضية متعدّدة الاستعمالات MG RX5 الشهيرة
مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أولى رحلات Wizz Air من لندن
مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من7.1 مليون مسافر لغاية شهر تشرين الثاني 2022
كورونا
كورونا
دراسة تتوقع مليون حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الصين
الصحة العالمية تأمل بانتهاء جائحة كورونا وجدري القردة في 2023
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