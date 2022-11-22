تفاصيل مثيرة عن الفتاة التي ظهرت مع رئيس كوريا الشمالية مؤخرا

الوكيل الإخباري - قال جهاز الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية لنواب البرلمان اليوم الثلاثاء، إن ابنة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والتي ظهرت مؤخرا علنا لأول مرة في موقع لإطلاق الصواريخ، هي طفلته الثانية، حيث انتشرت تكهنات حول دوافعه في لفت الانتباه العالم الخارجي إليها.



وقالت كوريا الشمالية يوم السبت إن كيم تابع عملية إطلاق أقوى صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "هواسونغ -17" الجمعة الماضي، وكانت برفقته زوجته ري سول جو، و"ابنتهما الحبيبة".

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نشرت وسائل إعلام كورية رسمية صورا لكيم يسير إلى جانب فتاة ترتدي معطفا أبيض وحذاء أحمر، وخلفهما صاروخ ضخم على شاحنة إطلاق.



وفي جلسة مغلقة أمام لجنة برلمانية، أبلغ مسؤولو الاستخبارات النواب أن هذه هي الابنة الثانية لكيم، وتدعى جو أي، حسبما ذكر يو سانغ بوم، أحد النواب الذين حضروا الاجتماع.



كما أكد يون كون يونغ، الذي حضر الجلسة أيضا، فحوى تعليقات يو، لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل.



من الواضح أن جو هي ابنة كيم التي رآها نجم الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة، دنيس رودمان، خلال رحلته إلى بيونغيانغ عام 2013.



فبعد الزيارة صرح رودمان لصحيفة "الغارديان" البريطانية إنه وكيم كانا يقضيان وقتا ممتعا على شاطئ البحر مع عائلة الزعيم، وأنه حمل ابنة كيم الرضيعة، المسماة جو أي.



وكانت هذه المرة الأولى التي تؤكد فيها كوريا الشمالية وجودها رسميا.



لم تكشف وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية عن عمر واسم وتفاصيل أخرى عن ابنة كيم الأسبوع الماضي.



وتكهنت وسائل إعلام كورية جنوبية أن كيم تزوج ري عام 2009، وأنجبا ثلاثة أطفال ولدوا في الأعوام 2010 و 2013 و 2017 على التوالي.

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