عون يدعو لتضافر الجهود العربية لتحقيق الأمن الغذائي

الوكيل الإخباري - أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أهمية تضافر الجهود العربية لتحقيق الأمن الغذائي وتأمين المنتجات الغذائية والزراعية لشعوبنا"، داعياً إلى إطلاق السوق العربية المشتركة لتحسين التبادلات التجارية وتحقيق التكامل الغذائي ولا سيما في ظل أزمة الغذاء العالمية والعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون اليوم الجمعة، وزراء الزراعة في كل من لبنان والأردن وسوريا والعراق المشاركين في اللقاء الرباعي الذي عقد في بيروت أمس واليوم الجمعة .



وضم الوفد الوزراء: اللبناني عباس الحاج حسن، ووزير الزراعة خالد الحنيفات، السوري محمد حسن قطنا، العراقي محمد كريم الخفاجي. كما شارك في اللقاء السفير الأردني وليد الحديد.



بدوره، قال وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، إن اللقاء الرباعي أكد رسالة إيجابية باتجاه بقية الدول العربية، مفادها أننا قادرون على توطيد العلاقات العربية - العربية وعودة اللحمة العربية من العاصمة بيروت والتي كانت دائماً محط أنظار كل دول العالم.



وأكد الوزير الحنيفات استعداد الأردن وضع تجربته في مواجهة تداعيات الأزمة العالمية بتصرف الأخوة العرب، مشيرا إلى التحديات العالمية والإقليمية التي تواجه القطاع الزراعي، إضافة إلى التغيرات المناخية وجائحة كورونا.



وأشار إلى أن الظروف والتحديات التي تواجه الدول الأربع المشاركة في اللقاء واحدة، ويمكن مواجهة الأزمات المشتركة من خلال التعاون المستمر واللقاءات المكثفة واستثمار الدعم السياسي لتحقيق المزيد التعاون لخير هذه الدول.

وأشار الحنيفات إلى أهمية التوافق على مواجهة التحديات الناجمة عن الأزمة الممتدة نتيجة التغيرات المناخية وجائحة كورونا والأزمة الروسية-الأوكرانية وسلاسل التزويد والشحن.



واستعرض التجربة الأردنية الناجحة بهذا المجال، والتي تم من خلالها تجاوز القضايا المرتبطة بالأزمة الغذائية من خلال الدعم والمتابعة الملكية والأطر الرسمية بإنشاء المجلس الأعلى للأمن الغذائي، ووضع استراتيجية للأمن الغذائي، والتي أكد الاستعداد لوضعها تحت تصرف الأشقاء في لبنان وكافة الدول الشقيقة.



وأعرب عن أمله بانضمام المزيد من الأشقاء العرب للمجلس وذلك لمصلحة المزارعين والمواطنين في الدول العربية.



من جهته أوضح الوزير قطنا، انه تم خلال اللقاء بحث توحيد الإجراءات الإدارية الخاصة بالحجر النباتي، والحجر البيطري، وموضوع الترانزيت والمواصفات القياسية ومختلف الإجراءات الفنية والإدارية التي تسهل التبادل الزراعي بين البلدان.



وتحدث الوزير الخفاجي، مبينا أن المنطقة تمر بأزمة كبيرة على صعيد الأمن الغذائي، أن اللقاء بحث التبادل التجاري وتبادل السلع المتوفرة في لبنان وسوريا والأردن والعراق.

بترا