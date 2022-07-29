الجمعة 29-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الامارات : وفاة 6 أشخاص بسبب الأمطار والسيول

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة السبت

محاولة انتحار أم وأولادها بالعقبة

البنك الدولي يدرس مشروعا جديدا يحسّن كفاءة خدمات المياه في الأردن

أسماء مراكز تطعيم كورونا العاملة خلال عطلة رأس السنة الهجرية

توقع انخفاض الإنتاج الزراعي في الأردن خلال العقود المقبلة

جريمة مروعة.. أم تقتل طفليها خنقا في عمّان

الرفاعي: دور الطالبات ليس الوجود بالمنزل بعد التخرج

جوني ديب يحقق 3 مليون دولار في ساعات بهذه الطريقة

الاحتلال يستهدف المزارعين جنوب قطاع غزة

الجمعة، 29-07-2022 06:43 م

عون يدعو لتضافر الجهود العربية لتحقيق الأمن الغذائي

188-122659-1210_162835c5316f92_700x400


الوكيل الإخباري - أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أهمية تضافر الجهود العربية لتحقيق الأمن الغذائي وتأمين المنتجات الغذائية والزراعية لشعوبنا"، داعياً إلى إطلاق السوق العربية المشتركة لتحسين التبادلات التجارية وتحقيق التكامل الغذائي ولا سيما في ظل أزمة الغذاء العالمية والعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون اليوم الجمعة، وزراء الزراعة في كل من لبنان والأردن وسوريا والعراق المشاركين في اللقاء الرباعي الذي عقد في بيروت أمس واليوم الجمعة .


وضم الوفد الوزراء: اللبناني عباس الحاج حسن، ووزير الزراعة خالد الحنيفات، السوري محمد حسن قطنا، العراقي محمد كريم الخفاجي. كما شارك في اللقاء السفير الأردني وليد الحديد.


بدوره، قال وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، إن اللقاء الرباعي أكد رسالة إيجابية باتجاه بقية الدول العربية، مفادها أننا قادرون على توطيد العلاقات العربية - العربية وعودة اللحمة العربية من العاصمة بيروت والتي كانت دائماً محط أنظار كل دول العالم.


وأكد الوزير الحنيفات استعداد الأردن وضع تجربته في مواجهة تداعيات الأزمة العالمية بتصرف الأخوة العرب، مشيرا إلى التحديات العالمية والإقليمية التي تواجه القطاع الزراعي، إضافة إلى التغيرات المناخية وجائحة كورونا.


وأشار إلى أن الظروف والتحديات التي تواجه الدول الأربع المشاركة في اللقاء واحدة، ويمكن مواجهة الأزمات المشتركة من خلال التعاون المستمر واللقاءات المكثفة واستثمار الدعم السياسي لتحقيق المزيد التعاون لخير هذه الدول.
وأشار الحنيفات إلى أهمية التوافق على مواجهة التحديات الناجمة عن الأزمة الممتدة نتيجة التغيرات المناخية وجائحة كورونا والأزمة الروسية-الأوكرانية وسلاسل التزويد والشحن.


واستعرض التجربة الأردنية الناجحة بهذا المجال، والتي تم من خلالها تجاوز القضايا المرتبطة بالأزمة الغذائية من خلال الدعم والمتابعة الملكية والأطر الرسمية بإنشاء المجلس الأعلى للأمن الغذائي، ووضع استراتيجية للأمن الغذائي، والتي أكد الاستعداد لوضعها تحت تصرف الأشقاء في لبنان وكافة الدول الشقيقة.


وأعرب عن أمله بانضمام المزيد من الأشقاء العرب للمجلس وذلك لمصلحة المزارعين والمواطنين في الدول العربية.


من جهته أوضح الوزير قطنا، انه تم خلال اللقاء بحث توحيد الإجراءات الإدارية الخاصة بالحجر النباتي، والحجر البيطري، وموضوع الترانزيت والمواصفات القياسية ومختلف الإجراءات الفنية والإدارية التي تسهل التبادل الزراعي بين البلدان.


وتحدث الوزير الخفاجي، مبينا أن المنطقة تمر بأزمة كبيرة على صعيد الأمن الغذائي، أن اللقاء بحث التبادل التجاري وتبادل السلع المتوفرة في لبنان وسوريا والأردن والعراق.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2022-07-27_23-23-48_010004

الامارات : وفاة 6 أشخاص بسبب الأمطار والسيول

165910497182645100

إيران: ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى 32 شخصا

62e38f9542360464553c6b11

مدينة ألمانية تحظر الماء الساخن في المباني العامة!

62e280134c59b744292deafd

لبنان.. إعلان الحداد الوطني في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت

62e28955423604292b0974f2

تراجع البطالة في الولايات المتحدة

62e284a64c59b726fd40c3ec

مركز الفلك الدولي يعلن موعد رأس السنة الهجرية

أخبار متعلقة
62bdac4d4c59b72cbf47b5da

سوريا تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا

image

اشتية: تنسيق أردني فلسطيني لفتح جسر الملك حسين 24 ساعة

91961Image1-1180x677_d

الجيش الروسي يستهدف الصواريخ الأوكرانية بعيدة المدى

62cfc9c93ad30

الجيش الأوكراني يشن هجوما جديدا على القوات الروسية جنوب أوكرانيا

145-215533-55_162337615c7380_700x400

20 قتيلا في قصف صاروخي روسي على وسط أوكرانيا

ءءءء

الاتحاد الأوروبي يجمد أصول لأثرياء روس بـ 14 مليار يورو