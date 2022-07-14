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الخميس، 14-07-2022 04:45 م

الجيش الأوكراني يشن هجوما جديدا على القوات الروسية جنوب أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الأوكرانية قصفت نقطتي تفتيش عسكريتين ومنصة إنزال اليوم الخميس، في ثاني هجوم هذا الأسبوع على منطقة تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا.

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ونقل سيرهي براتشوك المتحدث باسم إدارة إقليم أوديسا عن قيادة العمليات في الجنوب، قولها إن الهجوم الجديد على نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون أسفر عن مقتل 13 “محتلا”. ولم يذكر دليلا على عدد القتلى.


ولم يصدر تعليق من وزارة الدفاع الروسية على الفور.


كان الجيش الأوكراني قد قال يوم الثلاثاء إن هجوما شنته قواته على نوفا كاخوفكا أسفر عن مقتل 52 شخصا.

 

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن سلطات البلدة التي عينتها روسيا قالت إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا في ذلك الهجوم.


ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من الروايات الخاصة بساحة المعركة.

 

القدس العربي

 




 

 


 

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