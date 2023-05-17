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الأربعاء، 17-05-2023 08:55 ص

غرق سفينة صيد صينية في المحيط الهندي و39 مفقوداً على متنها

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الوكيل الإخباري - غرقت سفينة صيد صينية في المحيط الهندي، وفقد جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 39، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

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وأورد تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في)، أن الحادث وقع في حوالي الساعة الثالثة من صباح أمس الثلاثاء بالتوقيت الصيني، مضيفاً أنّ الطاقم يضم 17 صينياً و17 إندونيسياً وخمسة فلبينيين.

وأمر الزعيم الصيني شي جين بينغ، ورئيس الوزراء لي تشيانغ، دبلوماسيين صينيين في الخارج، ووزارتي الزراعة والنقل، بالمساعدة في البحث عن ناجين.

 

ولم تحدد التقارير الإعلامية الصينية، الموقع الدقيق لغرق السفينة، مكتفية بالقول إنّ الحادث وقع في وسط المحيط الهندي الشاسع، الذي يمتد من جنوب آسيا وشبه الجزيرة العربية إلى شرق أفريقيا وغرب أستراليا. وذكر مركز قيادة خفر السواحل الفلبيني اليوم الأربعاء، أنه يراقب الوضع عن كثب، وينسق مع السفارة الصينية في مانيلا وفرق البحث والإنقاذ العاملة بالقرب من آخر موقع معروف للسفينة.

ويقع مقر السفينة لوبنغلايوانيو 8 في مقاطعة شاندونغ الساحلية شرقي الصين، وتديره شركة بينغلاي ينغيو المحدودة، وفقا للتقارير الصينية. ويعتقد أن الصين تدير أكبر أسطول صيد في العالم، وتبقى سفن كثيرة في البحر لأشهر وحتى لسنوات بدعم من وكالات الأمن البحري الحكومية الصينية، وشبكة ضخمة من سفن الدعم.

 

البيان

 




 

 


 

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