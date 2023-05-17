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الأربعاء، 17-05-2023 11:41 ص

انزعاج صيني من "الدعاية المسيسة" ورفع علم أوكرانيا على جدران السفارات

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الوكيل الإخباري - طلبت الصين من عدة سفارات ومنظمات دولية في بكين، عدم عرض دعاية مسيسة على مبانيها، وهو ما قال دبلوماسيون إنه يستهدف على ما يبدو البعثات التي رفعت الأعلام الأوكرانية منذ بدء الحرب.

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ورفعت عدة بعثات أجنبية في الصين، العلم الأوكراني أو علقت ملصقات له أو عرضته باستخدام الأضواء عقب الحرب في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في إخطار بتاريخ 10 مايو الجاري: "لا تستخدموا الجدران الخارجية لمنشآت البناء لعرض دعاية مسيسة لتجنب إثارة الخلافات بين الدول".

 

وكان الإخطار موجهاً لكافة السفارات ومكاتب تمثيل المنظمات الدولية في الصين. ولم تشر الوزارة في الإخطار إلى الأعلام الأوكرانية أو أي عرض محدد للدعاية، لكن أربعة دبلوماسيين في بكين تحدثوا إلى رويترز شريطة عدم ذكر أسمائهم، قالوا إنه يرتبط بوضوح بمظاهر التضامن مع أوكرانيا.

وبعد أسابيع من شن روسيا ما تسميه عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، تم تشويه ملصق للعلم الأوكراني على الجدار الخارجي للسفارة الكندية في بكين بكتابات مناهضة لحلف شمال الأطلسي، وفقاً لشهود عيان.

 

كما عرضت بعثات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وألمانيا وبولندا في بكين صورا للأعلام الأوكرانية. ودعت الصين إلى السلام في أوكرانيا، لكنها أحجمت عن التنديد بروسيا، الأمر الذي أدى إلى انتقادات من الدول الغربية.

 

البيان

 




 

 


 

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