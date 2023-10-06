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الجمعة، 06-10-2023 06:54 م

غوتيريس: جائزة نوبل للسلام تكريم لكل النساء

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الوكيل الإخباري - قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن جائزة نوبل للسلام، التي منحت لنرجس محمدي، تذكير مهم بأن حقوق النساء والفتيات تواجه مقاومة قوية.

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وأشار في بيان صحفي مقتضب صدر باسمه اليوم، إلى "اضطهاد المدافعات عن حقوق الإنسان، في إيران وأماكن أخرى"، مبيناً أن "جائزة نوبل للسلام هذه هي تكريم لجميع النساء اللواتي يكافحن من أجل حقوقهن معرضات حريتهن وصحتهن وحتى حياتهن للخطر".


يذكر، أن الناشطة والصحافية الإيرانية المسجونة نرجس محمدي، ليست الوحيدة التي تفوز بجائزة نوبل للسلام، ففي عام 2003 فازت الإيرانية شيرين عبادي بالجائزة. كذلك في عام 2021، فازت بها الصحفية الفلبينية ماريا ريسا وفي عام 2018 فازت بها الأزيدية ناديا مراد وفي عام 2014 فازت بها الباكستانية ملالا يوسفزاي وفي عام 2011 كل من الين سيرليف وليما غبوي من ليبريا بالإضافة إلى اليمنية توكل كرمان.


بترا

 




 

 


 

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